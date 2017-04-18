NBA》小刺客：打完第二戰再返家奔妹妹喪禮

塞爾提克後衛艾塞亞湯瑪斯決定打完第二場比賽之後才回家奔妹妹的喪禮。(美聯社資料照)

「小刺客」艾塞亞湯瑪斯這幾天正經歷著人生最低潮的時候，妹妹希娜先車禍身亡，緊接著塞爾提克首戰不敵公牛，總教練李文斯頓原本對外表示湯瑪斯有可能會因為奔喪而缺席第二戰，如今湯瑪斯決定打完第二場比賽之後才返家奔喪，全隊有可能送希娜最後一程。

塞爾提克預定19日與公牛進行第二戰，第三戰是在22日移師芝加哥，期間有3天空檔，湯瑪斯可以利用這段時間處理好家務事，然後直奔公牛主場與球隊會合。

(中時電子報)