朝鮮半島局勢緊繃 白宮：持續呼籲中國展現影響力

白宮今天表示，在北韓問題上將繼續呼籲中國，在區域內展現影響力；美國國務院則重申，在南韓部署薩德戰區飛彈防禦系統(THAAD)的決策，未有任何變化。

儘管國際社會譴責、北韓仍持續試射飛彈。與美國的軍事緊張持續升高，中國在約制平壤方面，究竟有無發生作用？白宮發言人史派瑟17日在例行記者會中表示，中國有許多方法可對北韓施壓，美國將繼續與中國合作，持續呼籲中國在區域內展現影響力。

美國國務院代理亞太助卿董雲裳今天也指出，川普總統非常希望中國能承諾，運用中國對北韓經濟命脈的槓桿作用，約制北韓。董雲裳表示，中國清楚北韓問題的迫切性。

董雲裳是在國務院一項針對北韓問題的電話記者會中，表達前述看法的。

不過，中國外交部則在美國副總統潘斯訪問南韓時，重申中國大陸反對在南韓部署薩德系統的立場；南韓方面也在5月9日總統大選前，傳出反對部署薩德聲音。董雲裳表示，在南韓部署薩德系統沒有任何變化，決策過程無任何改變，「所以我們正在進行薩德系統部署中。」

有記者問道，距離美國以單邊軍事行動對抗北韓有多遠？董雲裳表示，她無法置啄，但美國絕不會讓北韓威脅行徑持續下去，美國和南韓和日本有著堅實的盟友關係，遇到任何威脅和攻擊，美國都會適當予以回應。

刻在亞洲訪問的潘斯副總統，結束南韓行程後，將於18日抵達日本。訪日期間，潘斯將與日本首相安倍晉三談論安全、經濟與區域問題，並與日本副首相麻生太郎展開「美日經濟對話」。

(中時)