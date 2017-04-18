迎接2017國際瑜珈日 423跟唐幼馨一起做瑜珈讓年齡停格

瑜珈推廣活動 全民動起來/圖:「生活的藝術」提供

近10年受到歐美明星的影響，國內也掀起瑜伽熱潮，幾年前日女神卡卡趁來台演唱空檔到瑜伽教室練身材，更把國內瑜伽風潮吹進年輕族群、銀髮族、男性族群，不少人練瑜伽讓年齡停格。

不只國外明星瘋瑜珈，國內不少明星、政商名流也是瑜伽愛好者，藝人蔡依林、李詠嫻、堂娜、甚至武打女星楊麗菁、作家陳艾妮都是瑜伽的忠實擁戴者，生華科技董事長胡定等 也深得瑜伽益處。

資深瑜伽老師唐幼馨/圖:唐幼馨提供

資深瑜伽老師唐幼馨表示，瑜伽可以喚醒身體自我療癒機制，讓身體、心靈達到「wellness」的狀態。她進一步指出，瑜伽是很好的運動，源自於古印度，原本為修行者所奉行的一套身心靈哲學，常做瑜伽可讓人身心平衡、愉快。

聯合國將每年的6月21日訂為國際瑜珈日，世界各地都將舉辦盛大的推廣活動，今年台灣生活的藝術發展協會將在4月23日下午下午熱鬧開趴。會中唐幼馨將與生活的藝術瑜珈老師，介紹永保如小孩子般青春活力及熱情的瑜珈逆齡秘訣。還有分享五千年經典的不敗瑜珈知識及印度style的唱誦，讓您不必遠赴印度，在台灣就能體驗最道地的印度style瑜珈饗宴。

生活的藝術表示，「瑜珈」是身心靈統合的理想的生活方式，已成為全世界潮流。流傳五千多年的瑜珈知識更被許多緊張忙碌的現代人，奉為生活加分的智慧泉源，因此4月23日將由唐幼馨老師分享瑜珈知識如何讓她成為美麗與智慧兼具的瑜珈達人。瑜珈不止肢體伸展，還有優美旋律的梵唱，藉由梵唱點燃生命的熱情，並經驗內在最深刻的寧靜。更多活動資訊請上粉絲專頁或活動報名，電話：02-2503-2103

(中時電子報)