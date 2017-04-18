不用跑山區！台北推「賞螢地圖」 來場城市螢光之旅

木柵公園翠湖可見黃緣螢蹤跡。(圖/北市工務局)

賞螢地圖在手，一睹城市火金姑。(圖/北市工務局)

綠光飛舞，是每年春夏之交的特有自然景象，閃著特定節奏的點點螢光綠成為黑夜中最受矚目的焦點，而除了到阿里山、東勢林場、日月潭等地欣賞火金姑發光飛舞，在台北市區也有賞螢生態區，北市推出「賞螢地圖」，近日已有觀察到螢火蟲成蟲飛舞，就算沒時間遠行，亦能享受一場夏季螢光之旅。

大安森林公園生態池回復早期台北盆地濕地環境，從無到有將螢火蟲生態濕地復育有成。(圖/北市工務局)

榮星花園公園的生態池復育改善，民間團體與當地居民辛勤努力整理，並在賞螢期間結合志工導覽解說。(圖/北市工務局)

沒時間到郊區追蹤螢火蟲的身影嗎？台北市大安森林公園、榮星花園、木柵萃湖及富陽公園都有螢火蟲蹤影，3月底大安森林公園螢火蟲率先開跑，接著4月中旬木柵萃湖及榮星花園公園陸續均已出現螢火蟲在微風中發出閃閃螢光，其中近山的木柵公園螢火蟲族群最多。

而原為瑠公圳露頭遺址的榮星花園公園，保留早期北市農田的原始生態，是市區內罕見的原生種螢火蟲棲地之一，棲地生態環境也吸引多種鳥類駐足；此外，在賞螢季節4月20日到5月10日期間，每日晚間7時及7時半亦有志工定點導覽解說，讓民眾可以更充分了解螢火蟲成長週期形態

(中時電子報)