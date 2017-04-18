美副總統：和平解決北韓要靠中國幫忙

美國副總統彭斯(Mike Pence)。(圖/美聯社)

美國總統川普(左)和中國國家主席習近平日前剛剛結束首次會面。(圖/美聯社)

美國副總統彭斯(Mike Pence)日前已經抵達南韓，正在南北韓交界的「非軍事區」進行交流訪問，談到北韓問題，他接受《CNN》獨家專訪時表示，川普對北韓的態度跟過去的其他總統不一樣，他強調美國將會「放棄過去對北韓有耐心，卻是失敗的政策」，但是我們也會在外交和經濟上，加倍施壓北韓，因為我們還是希望可以和平解決北韓問題。

報導指出，為了能夠達成這項新的策略，美國政府恐怕必須相當倚賴中國的協助，因為目前很清楚的情況是，北韓最佳的盟友還是中國。彭斯認為，雖然剛剛結束不久的川普與中國國家主席習近平首次會面，進行得很順利，雙方聊得很愉快，我們也看到中國開始對北韓採取更多施壓措施，但是顯然還不夠多，彭斯強調美國需要中國再對北韓施以更多壓力。

中國外交部發言人陸慷也在周一(17日)表示，解決北韓問題，需要各方努力，包括中國和美國，擔負主要責任的一方需要扮演重要的角色，大家往共同的方向前進，共同努力，才可能和平解決。

(中時電子報)