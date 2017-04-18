巨石强森撇硬漢形象溢父愛 扮皮卡丘與女兒滿屋跑

巨石强森扮成皮卡丘與女兒玩耍。(圖/巨石強森Instagram)

近期忙著宣傳《玩命關頭8》的巨石強森，給外界總是一副難以親近的硬漢形象，不過為了愛女他可是犧牲極大，在復活節當天不僅休假陪女兒玩Pokémon，甚至還穿著皮卡丘人偶裝，追著女兒滿屋跑，父愛可以說是大爆表。

巨石强森跟女友交往10年，兩人育有一女，由於得知女兒最喜歡的卡通人物是皮卡丘，為了逗樂這位前世情人，他竟不畏悶熱在復活節套上皮卡丘人偶裝，與女兒在屋內追逐近兩小時，最後則是累得拿下頭套在旁歇息，直呼「真是太瘋狂了」，不過隨後仍套上去繼續陪女兒玩。

由於並非每天都有時間待在家中陪家人，這也讓巨石强森更珍惜與家人相處時光，更感性向愛女告白「我熱愛做這件事的每一分鐘，所以就放馬過來吧，因為這是一個老爸該做的事」，感性發言讓網友大讚父愛破表。

(中時電子報)