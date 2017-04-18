中鼎工程集體索賄喝花酒 圖利廠商逾3億元
以總金額1150億元得標承攬台電林口、大林電廠更新擴建計畫統包採購廠商中鼎工程，爆出工地經理、主任、工程師、組長涉嫌聯合向廠商行賄、接受喝花酒性招待醜聞，新北地檢署複訊後聲押中鼎董姓工程師、王姓吊車調度組長及謝姓包商，其餘涉案員工以20萬至15萬元不等代價諭令交保。
中鼎工程先後與日商三菱及IHI、住友商事株式會社合作，分在2012、2013年取得總金額超過1150億元的台電林口、大林電廠改建主發電設備統包採購案，但卻有部分不肖員工與廠商結，接受廠商回扣、喝花酒後，讓特定廠商入場施作，或是以浮報方式詐領工程款，不法所得至少超過3億元。
中鼎公司去年底向警方報案，新北地檢署與刑事局、新北市刑大、高雄市刑大、桃園市刑大等單位深入偵辦，昨日將中鼎公司董姓及陳姓工程師、王姓組長、林姓與黃姓工地主任、劉姓工地經理及謝姓包商父子帶回訊問。
新北地檢署複訊後，今日上午向法院聲押中鼎董姓工程師、王姓吊車調度組長及謝姓包商共3人；另林姓、黃姓工地主任與劉姓工地經理，以及謝姓包商之子共4人均諭令20萬元交保；陳姓工程師諭令15萬元交保。目前已移往院方等候召開羈押庭。
(中時)
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