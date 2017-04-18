爭前瞻 王鴻薇嗆張景森有種就說「恁爸愛給誰就給誰」！

新北市長朱立倫(左)爭取前瞻預算，被政務委員張景森(右)酸。(報系資料照)

新北市長朱立倫先前表示前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評天龍國過去花的錢是地鼠國未來的三倍。真不知道朱立倫要靠北中央什麼？台北市議員王鴻薇在臉書怒嗆張景森「8800億預算，有多少是來自天龍國的稅收貢獻，憑什麼要我們閉嘴？」並要張景森有種就說「恁爸愛給誰就給誰」!

行政院提出8千億元的「前瞻基礎建設計畫」，遭外界質疑大小眼獨厚綠執政縣市，預算跳過藍營縣市。新北市長朱立倫認為前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評「從不來開會、用念力在推動建設」張認為過去廿年來，政府投資在大台北的軌道建設花多少錢？天龍國過去花的錢是地鼠國未來的三倍。真不知道朱立倫要靠北中央什麼？否則穿著錦衣還跟窮人搶錢的臉孔，應該很難通過總統候選人的資格考！

台北市議員王鴻薇在臉書怒轟張景森，人家跟你中央爭取預算叫做「靠北」？你張景森有種就說「恁爸愛給誰就給誰」！

王鴻薇問「天龍國是有罪嗎？天龍國國民是沒繳稅嗎？天龍國的市長該是你中央派任的應聲蟲嗎？天龍國市長就應該裝聾做啞，任你宰割嗎？搞清楚，你8800億預算，有多少是來自天龍國的稅收貢獻，憑什麼要我們閉嘴？」

憤怒的支持者也在底下留言「張景森好大的官威，流氓官員嗎？你會有落魄被人踩到地的一天，別太驕縱，這就是綠色執政的謙卑嗎？」、「新北老百姓能不能靠北中央? 可不可以依照前瞻分配到的建設經費比例來繳所得稅? 新北老百姓就是不爽,就是要靠北,怎樣!」、「看看冥盡黨的敢，再看看國民黨的不敢，就知道為甚麼會輸了，人家就是敢建設分贓 還叫你不要靠北」、「笑死人了！請問張景森，高雄市負債超過2600億新台幣，全台第一名，陳菊花的是誰的錢呀！？蘇貞昌當年擔任台北縣長時的負債也超過國民黨過去的歷任，是誰會花錢呀？」

「新北市的市民們，看看你們所選的民黨立委有那一個為他的選區負責出聲 .......沒有 」、「新北市立法委員黃國昌是新北市最需要建設之一選區的立委，怎麼不會和政府靠北爭取經費，人在那兒?」、「20年花你未來8年的3倍~這種算術不佳的人竟然管幾千億的預算，難怪到處舉債。」、「既然綠軍認為台北縣市是天龍國，不應該有任何建設資源，那就請綠軍不要參選台北市長、新北市長及這兩市的議員，不要看不起我們還要來霸佔、霸凌我們。」、「連這種議題都要以分化的口語來述說 ，有膽的直接說南北各自獨立好了」!

(中時電子報)