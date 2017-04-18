韓國美容藝術大賽 東方設計學院奪11金

東方設計學院在韓國美容藝術大賽奪獎，表現傑出。(郭韋綺翻攝)

東方設計學院參加在韓國首爾舉辦2017韓國國際美容藝術大賽，獲得11金、2銀佳績，美容藝術大賽涵蓋47項競賽項目，為亞洲最高規格的專業國際美容賽事，從全球多國優秀選手參賽，脫穎而出，實力深受肯定。

其中，五專美妝系劉雯欣奪得「創意盤髮設計-新娘盤髮」榮獲國際組金獎，五專美妝生更同時參加「臉部淋巴引流」、「背部芳香療法」、「2D創意指甲」競賽，3項皆獲金獎，並同時獲得大會頒發國際組三冠王獎的殊榮。

(中時)