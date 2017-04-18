互發賀電 北韓、敘利亞要共同對抗列強

北韓領導金正恩、敘利亞總統阿塞德互發賀電，稱要共同戰鬥。(新華社、美聯社合圖)

北韓最高領導人金正恩日前致電敘國總統阿塞德（Bashar al-Asad），祝賀敘利亞獨立71周年，並譴責美軍行為，而阿薩德先前也曾在「太陽節」發賀電給金正恩，稱兩國要共同戰鬥、對抗列強。

據《朝中社》報導，金正恩（17）日致電敘國總統阿塞德，祝賀敘國獨立71周年，並譴責美軍以59枚飛彈轟炸敘國政府軍，是「粗暴的侵略行為」，同時再向敘國政府、人民表達堅定的支持及聲援立場。

阿塞德先前也在太陽節（金日成冥誕）向金正恩發賀電，稱兩國要共同戰鬥，保衛國家獨立及安全、對抗一切敵對勢力。

(中時電子報)