工人墜樓頭插鋼筋 搶救後恢復心跳

今早大浦美工業園區一名張姓工人傳出工安意外。(高錦如翻攝)

嘉義縣大林鎮大埔美工業園區今早7點多傳出工安意外，一名61歲張姓工人在施工時，不慎從二樓高鷹架墜落，頭部插入地面上的鋼筋，消防人員抵達時，張男一度無生命跡象，緊急送往大林慈濟醫院急救，目前已恢復心跳，院方正進行手術將鋼筋取出。

(中時)