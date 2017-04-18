NBA》三巨頭89分 騎士再克溜馬2比0

騎士隊厄文(左)攻下季後賽生涯次高37分，帶領球隊再克溜馬，取得2比0領先優勢。(美聯社資料照)

雖然例行賽以4連敗作收，但並不影響衛冕軍騎士的士氣，18日靠著詹姆斯、厄文與洛夫三巨頭合力攻下89的領軍下，117比111再擒溜馬，首輪系列賽取得2比0領先優勢。

騎士此役將士用命，詹姆斯上場42分鐘，20投11中，繳出25分、10籃板、7助攻、4抄截與4阻攻全能成績單，即便全場發生8次失誤，但瑕不掩瑜。

厄文24投14中，包含4顆三分球，攻下季後賽生涯次高37分，洛夫7投6中，但12次站上罰球線上全部得手，貢獻27分、11籃板，騎士將近8成的攻勢都圍繞在三巨頭身上，溜馬有心阻擋可惜事與願違。

溜馬最多曾落後到18分，第四節保羅喬治吹起反攻號角，最後15秒落後6分，溜馬發邊線球，場內裁判突然響哨，吹了CJ邁爾斯進攻犯規，球權轉交給騎士，溜馬棄守最終以6分之差告負。

保羅喬治32分、8籃板、7助攻，傑夫提格23分，桑迪斯楊16分、6抄截，史蒂芬生13分。

(中時電子報)