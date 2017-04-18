《時來運轉》運彩氣象站4／18~24 重點賽事預告

運彩氣象站4/18-4/24觀賽重點。(馬樹立攝)

NBA季後賽首輪賽事展開，不同於例行賽，季後賽每一場都攸關晉級策略，每一場都是關鍵。彩迷們務必注意每周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

4/18-4/24賽事預告與每日最新戰況分析。(圖/馬樹立製、台灣運彩提供)

4月18日(星期二)

曼斐斯灰熊 對 聖安東尼奧馬刺

單場投注：

灰熊首戰打出不錯的開局，一度還曾經拉出雙位數的領先，但過往板凳深度不足的缺點又暴露無遺，最後慘遭黑衫軍逆轉奪下開門紅，本場比賽若想扳回一城，非得要在48分鐘都維持高檔演出才有機會。

賽事熱度85

4月19日(星期三)

猶他爵士 對 洛杉磯快艇

單場投注：

爵士首戰在戈貝爾受傷缺陣的情況之下仍能力克快艇已達到前兩戰至少拿下一勝的首要任務，反觀快艇在禁區優勢與對手強碰的情況之下，必須要在外線有所發揮才有機會追平戰局。

賽事熱度90

4月20日(星期四)

奧克拉荷馬雷霆 對 休士頓火箭

單場投注：

兩位MVP候選人的首戰對決由哈登裡子面子全贏，不過威斯布魯克仍然繳出全方位的數據成績單，但如果雷霆想在首輪做出突破，仍需要其他得分點跳出來做出貢獻才有機會。

賽事熱度90

4月21日(星期五)

聖安東尼奧馬刺 對 曼斐斯灰熊

單場加場中投注：

此系列第三戰回到灰熊主場進行，應可期待灰熊的板凳大軍在回到熟悉的場館之後能恢復手感並做出貢獻，加上過去灰熊曾有過在第一輪季後賽淘汰馬刺的經驗，相信不會在自家地盤讓對手輕鬆帶走勝利。

熱度100。

4月22日(星期六)

洛杉磯快艇 對 猶他爵士

單場加場中投注：

爵士的鹽湖城主場一向易守難攻，不過快艇本季兩度造訪也曾帶走過一場勝利，靠的就是將對手的三分命中率壓在兩成以下，因此快艇若想在猶他州搶回主場優勢，勢必得提高他們的防守強度。

賽事熱度95。

4月23日(星期日)

金州勇士 對波特蘭拓荒者

單場投注：

拓荒者首戰緊咬著西區龍頭不放，直到比賽末段才氣力放盡，過程中曾創造出獲勝機會，因此回到主場出賽仍會盡力拼搏，而勇士的主要得分手段以外圍投籃為主，面對到較不熟悉的籃框，後場球員的命中率有可能形成本場比賽的最大變數。

賽事熱度85

4月24日(星期一)

洛杉磯快艇 對 猶他爵士

單場投注：

爵士拿下首戰後等於搶下主場優勢，不過戈貝爾的傷勢狀況不明，此系列賽的戰線如被拉長，爵士仍有較多的不利因子，因此把握住所有在主場出賽的勝利才是挺進第二輪的首要任務。

賽事熱度90。

(中時電子報)