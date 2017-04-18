味全林鳳營「透明工廠」反應佳 增學校團體報名

味全去年5月起創業界之先，公開鮮乳生產製程，推出「透明工廠」參觀活動，讓民眾親身體驗了解林鳳營鮮乳高品質的秘密，受到相當熱烈的迴響，也有許多學校團體前來洽詢，味全為回應各界需求，在透明工廠開放滿週年之際，加碼新增團體報名場次，歡迎學校團體、教育機構前來參觀，讓孩子從小就具備正確的食品觀念和知識。

味全表示，去年味全首開業界之先，將鮮乳從牧場飼養到包裝生產完整公開，解答外界對鮮乳的諸多疑問，更讓民眾了解林鳳營鮮乳的高品質，是來自於味全對於每一個細節的堅持與要求。

今年規劃進一步將此透明、公開的溝通方式向下扎根，讓下一代從學習及體驗的過程中，了解鮮乳甚或生活上的食品知識和飲食觀念。透明工廠導覽內容包括收乳、取樣、均質、殺菌、包裝等各階段鮮乳製程，另可透過DIY互動對鮮乳特性有更多的認識，內容能依據年齡需求微調，以符合學習需要。

生產林鳳營鮮乳的味全高雄廠，是全台唯一獲得國際SQF (Safe Quality Food，食品安全品質標準) level 3最高等級驗證的鮮乳工廠，有嚴謹的品管機制與流程管控能力，通過632項ISO/IEC17025認證實驗室檢驗項目，包含67項原料、6項包材，以及27項產品皆符合食品安全衛生標準的要求，並以96分高分通過獲此殊榮。

味全表示，「透明工廠」活動有豐富的導覽內容及許多親自動手做的趣味體驗，開放至今已累積舉辦超過20場，場場爆滿，為持續讓更多民眾了解鮮乳完整的生產流程，同時也希望讓孩子具有基礎的食品知識和飲食觀念，深化食安教育，味全透明工廠除了持續開放一般民眾報名參觀外，也在下個月起新增團體預約報名。

(工商)