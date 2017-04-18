瑤瑤露香肩洗花瓣澡 網友嘆不能做「這件事」
瑤瑤以電影《志氣》奪得金馬獎最佳新人，不僅演技備受肯定，人氣更是扶搖直上，而接演的《通靈少女》收視創下佳績，就連總統蔡英文都在臉書推薦，而工作滿檔的她一早在臉書PO出泡澡放鬆的照片，讓粉絲直呼太性感了。
瑤瑤一早就在臉書與粉絲道早安，並且附上一張正在泡澡的照片，工作滿檔的她似乎藉此放鬆一下，只見她除了大露香肩之外，身上也沾了幾朵花瓣，就連嘴唇更是性感咬著花瓣，直呼「來花之城本公主理當好好享受一下花澡，你說是不?!」，這也讓許多粉絲心疼工作忙碌的她，紛紛提醒記得多休息，不過難得大展性感模樣，也讓粉絲搞笑表示「我的FB又故障了，照片不能往下拉」。
(中時電子報)
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