養身紅藜健康吃 一日不超過3個米杯

紅藜經研究證實可以降低膽固醇及肝發炎指數等效果，脫殼紅藜建議一日食用不超過1.5個米杯，而帶殼紅藜則是以3個米杯為限。（潘建志攝）

近幾年台灣吹起養身風，常以五榖類取代白米飯，其紅藜營養價值高，多為國人所食用，紅藜經研究證實可以降低膽固醇及肝發炎指數等效果，但台灣目前並沒有每日安全食用劑量，實驗發現，脫殼紅藜建議一日食用不超過1.5個米杯，而帶殼紅藜則是以3個米杯為限。

大葉大學生物產業科技學系副教授宋祖瑩研究台灣紅藜多年，根據中央社報導，宋祖瑩副教授以大鼠實驗發現，台灣紅藜蒸熟後混以飼料，分成不同比例劑量連續28天餵食大鼠，食用高劑量脫殼紅藜的大鼠，血清中肝臟GPT發炎指數會稍微上升，而食用同樣高劑量帶殼紅藜的大鼠則維持正常，證實帶殼紅藜營養價值較脫殼紅藜高。

因此宋祖瑩副教授推算出人類每日安全劑量，以未煮前的重量來看，脫殼紅藜建議一日為1.5杯米杯，帶殼紅藜約是3個米杯；另外，紅藜較不好入口，建議搭配其他五榖類一同煮熟食用。

(中時電子報)