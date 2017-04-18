全台瘋賞螢 讓祕境淪為「黑暗中的菜市場」？

每年4月到5月上旬是嘉義大學實驗林場黑翅螢大發生期，嘉義大學將舉辦免費賞螢活動，由專家導覽解說螢火蟲生態及保育。（嘉義大學提供）中央社記者江俊亮傳真 106年4月10日

梅嶺夜晚的伍龍步道，滿是螢火蟲飛舞，天黑到9點前是最佳觀賞時機。（本報系記者 郭吉銓攝）

三峽碳中和園區入夜後螢火蟲四處飛舞。（環保局提供）

阿里山山區的螢火蟲目前開始出現蹤跡，等待本週春雨過後，將會有極大量的螢火蟲出現。（余信賢翻攝）

阿里山山區的螢火蟲目前開始出現蹤跡，等待本週春雨過後，將會有極大量的螢火蟲出現。（余信賢翻攝）

每逢春夏季節之交是螢火蟲最為活躍時節，樹林中點點螢光飛舞吸引許多民眾朝聖，一睹自然奇觀，但曝光後的祕境往往恐淪為「黑暗中的菜市場」，臉書粉絲頁「漫步在雲端的阿里山」指出，每當全台XX賞螢勝地、全台XX賞螢祕境被曝光、分享後，「其實就代表這個賞螢景點即將淪陷！」。

純欣賞勿打擾！全台賞螢季陸續登場，「漫步在雲端的阿里山」近日分享阿里山周邊賞螢最新動態，佈滿綠光的螢光步道景緻醉人，然而，其中也提及，賞螢需要的是環境教育及生態管理的配套。

發文寫道，遊客在不熟悉的環境下會忽略對生態的干擾及危險，更讓賞螢區變成「黑暗中的菜市場」，少數遊客不喜歡被管理，導致於管理效果有限。

而為了達到生態環境、賞螢品質、導覽解說及社區營造等平衡，如光華頂笨仔賞螢區去年即開始收費；但至於其他景點，文中強調，除了阿里山國家風景區管理處有公告宣傳的景點會註明拍攝點外，其他的螢火蟲棲地就請民眾「純欣賞勿打擾」，讓螢火蟲們度過屬於牠們的螢光晚會。

(中時電子報)