網瘋傳Baby媽媽嫩照 母女美人神基因曝光

網路瘋傳Baby媽媽的年輕舊照，Baby遺傳母親的神基因，母女倆都是大美人。（圖／取材自微博）

大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）擁精緻小臉和俏麗五官，是許多人心中女神，Baby今年1月為黃曉明生下兒子「小海綿」後，產後身材依舊玲瓏有緻，而她的高顏值完全遺傳媽媽，近日網路瘋傳Baby媽媽的年輕舊照，把母女倆照片對比一看，眼睛、挺鼻甚至是微笑曲線都百分百神似。

Baby曾曬出她與父母合照，Baby爸媽高顏值當時引發熱議，而近日網路則瘋傳Baby媽媽的年輕舊照，儘管是黑白照片，仍抵擋不住Baby母親高雅氣質，網友再拿Baby的素顏黑白照對比，母女不論是精緻臉蛋輪廓、炯炯有神的眼睛、高挺鼻子都相似度百分百。

Baby遺傳母親的神基因，外貌拷貝媽媽的優勢，無形中也讓屢被傳整形的Baby再次證明她是純天然，而Baby母女也更被讚是美人母女檔。

(中時電子報)