年改修法箭在弦上 綠委祭溫情攻勢

立法院明審查「公務人員退休撫卹草案」，監督年金改革行動聯盟發出18日夜宿圍城動員令，警方預先在院區周邊架設層層護欄和蛇籠，防止抗議人士衝進立法院。（陳怡誠、劉宗龍攝）

年金改革箭在弦上，立法院司法及法制委員會明將排審《公務人員退休撫卹法草案》，反年改團體今晚「夜宿圍城」。民進黨立委蔡適應及王定宇今召開記者會溫情喊話、先禮後兵，強調拒馬、維安配置不是隔絕人民發聲，而是為了讓議事順利運作，要求警方執法符合「比例原則」；而近日天氣變天，也希望表達不同意見者保重身體。

蔡適應也重述副總統陳建仁所提呼籲，包括年金永續社會才成永續、年改是新政府的承擔、尊重抗議團體集會遊行權利、警方執法符合比例原則等。他也呼籲，年金無法走下去，台灣社會恐面臨更大衝突，強調這是不分藍綠的問題，盼各界理性面對。

王定宇則表示，以拒馬、蛇籠、鐵絲網隔絕立法院是「令人悲傷的畫面」，但年金是必須共同面對的問題，應以理性、中道去看待改革，如果有不同意見，可以把對應版本拿出來，一起討論。

(中時)