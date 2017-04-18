中朝關係急凍！ 北韓對大陸「已讀不回」
朝鮮半島局勢在本月進入緊張狀態，傳中國大陸欲在這段期間訪問北韓，但遭到拒絕。這不禁令人懷疑，大陸對北韓還有多少影響力？
英媒BBC引述消息人士訊息，中美習川會後，大陸擬派外交部長王毅與北韓核武問題大使武大偉訪問北韓，但是訪問請求沒有得到回應，等於是給吃了一記「軟釘子」。目前也不清楚，類似上述「已讀不回」的情況是否為兩方互動常態。
報導表示，北韓似乎對近來中美牽手共舞的舉動有點吃醋。長期以來，北韓的糧食、能源都來自大陸，但習近平執政後，中朝關係冷淡，大陸甚至答應配合對北韓的經濟制裁。對此，北韓批大陸是「按著美國的調子跳舞！」
想當然，4月15日北韓盛大舉辦「太陽節」，大陸官方也沒有人員到場祝賀；回顧2015年10月10日北韓紀念勞動黨建黨70周年閱兵時，中共政治局常委劉雲山出席，當天不只與金正恩手把手，更當面轉交習近平親筆信給金正恩。兩相對照，可說「昨是今非」。
(中時電子報)
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