太不識「象」！ 鱷魚攻擊小象反被擊退
弱肉強食是大自然的法則，不過有時候獵人也會被獵物反將一軍！非洲馬拉威有隻小象原本在河邊喝水，忽然被埋伏水中的鱷魚攻擊，正當千鈞一髮之際，另一隻體型較大的同伴前來營救，成功從鱷魚口中奪回小象。
據《東網》報導，鱷魚攻擊小象的影片是由一位英國的馬拉威生物醫學科學家馬坎加（Alexander Makanga）拍下，他在馬拉威的利翁代國家公園目睹這段經過。象群本來在河邊喝水，鱷魚卻突然從水中冒出，並咬住其中一隻小象的鼻子，雖然小象努力想甩開鱷魚，但始終無法成功，所幸後來一隻體型較大的大象上前幫忙，順利擊退鱷魚，救回同伴一命。
錄下這段驚險過程的馬坎加表示，當時他的小船距離不遠，拍攝當下他並未意識到這件事的嚴重性，直到事情結束，他才了解情況有多瘋狂，回想起來仍心有餘悸。
(中時電子報)
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