迎接母親節 天悅飯店蛋糕早鳥價79折
母親節吃蛋糕，與家人甜蜜分享最溫馨，如果還能在家一起DIY動手做，更可共享歡樂時光。義大皇家酒店今年特別推出母親節蛋糕裝飾DIY組，提供6吋心型蛋糕體以及各類裝飾小點心，讓顧客發揮創意與心意，親手妝點幸福滋味。若想滿足味蕾，義大天悅飯店今年推出3款口味蛋糕，包括酸酸甜甜的玫瑰荔枝覆盆子、大小朋友都愛的德式布丁、融入青蘋果的濃郁巧克力，天悅4/30前預購付款，可享早鳥79折優惠。
此外，延長五月溫馨互動，義大天悅飯店邀請顧客提早請媽媽吃大餐，5/1-5/14日於義大百匯自助餐廳享用午餐及晚餐，媽媽享7折優惠，5/13-5/14日媽咪用餐還可以獲贈康乃馨一朵。義大皇家酒店則推出五大主題餐廳同慶活動，5/13、5/14日兩天於館內五大餐廳享用午餐或晚餐，只要帶媽媽來，不限消費方式與金額，每組都可現場參加摸獎一次，有機會抽中午餐券、法國頂級品牌保養品或母親節蛋糕，讓媽媽過個「食」在豐富的母親節。
(工商)
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