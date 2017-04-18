44歲波神彭丹現長這樣 變身政委成女強人

彭丹當年因傲人上為，被封為「波神」。(圖／翻攝自彭丹微博）

44歲彭丹身材仍維持很好。（圖／翻攝自彭丹微博、東網）

彭丹2013年成為大陸甘肅省政協委員。（圖／翻攝自彭丹微博)

彭丹14歲在美國求學時，曾連獲華裔、中國、亞裔小姐冠軍，後到香港發展，多半拍三級片，靠著36F傲人上圍，被封為「波神」，後不拍三級片，仍有接演戲劇，近年更轉型從政，成為大陸甘肅省政協委員。

44歲彭丹身材仍維持很好，不過外貌似乎一直在變，被質疑整型，不過她卻說：「我年紀會大的嘛！我的樣子變了有多奇怪？」近年她把重心放在大陸，拍戲外當起甘肅省政協委員，還投資拍片當老闆娘，獲得不少獎項，政商界都頗有成就。

彭丹更在前年甘肅兩會時，提出文藝界反貪腐的提案，希望徹底遏止潛規則，去年也親自走訪貧困農村，提案太陽能發電計畫，搖身變成女強人。

(中時電子報)