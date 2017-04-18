44歲波神彭丹現長這樣 變身政委成女強人
彭丹14歲在美國求學時，曾連獲華裔、中國、亞裔小姐冠軍，後到香港發展，多半拍三級片，靠著36F傲人上圍，被封為「波神」，後不拍三級片，仍有接演戲劇，近年更轉型從政，成為大陸甘肅省政協委員。
44歲彭丹身材仍維持很好，不過外貌似乎一直在變，被質疑整型，不過她卻說：「我年紀會大的嘛！我的樣子變了有多奇怪？」近年她把重心放在大陸，拍戲外當起甘肅省政協委員，還投資拍片當老闆娘，獲得不少獎項，政商界都頗有成就。
彭丹更在前年甘肅兩會時，提出文藝界反貪腐的提案，希望徹底遏止潛規則，去年也親自走訪貧困農村，提案太陽能發電計畫，搖身變成女強人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。