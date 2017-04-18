台中私立國中新生入學 22日公開登記

台中市106學年度私立國民中學(含高中職附設國中部)新生入學，將於22日上午9時至下午4時辦理公開登記。教育局表示，若各校登記人數超過招生人數時，將於23日上午8時30分至9時30分公開抽籤，新生報到時間為23日上午9時30分至下午4時，請家長及學生注意相關作業時程，避免損害就學權益。

教育局指出，在私立國民中學(含高中附設國中部)辦理106學年度招生期間，教育局將依規派員至轄內私立學校，督導新生入學登記及抽籤作業；登記人數如低於核定招生人數就全部錄取，但若登記人數超過核定招生人數，則以公開抽籤方式辦理。

教育局強調，民眾若發現學校以智力測驗、學業成就測驗或生活營等形式，限制或以勸退方式妨礙家長登記，可撥打檢舉專線04-22289111轉分機54205向教育局反映。

(中時)