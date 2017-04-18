梅蘭妮亞復活節亮麗現身 當場肘擊川普是因為...
美國總統川普(Domald Trump)和第一夫人梅蘭妮亞(Melania)週一在白宮舉辦了盛大的復活節滾彩蛋活動，梅蘭妮亞身著削肩粉色裝優雅現身，帶著兒子拜倫(Barron)一起和川普在杜魯門陽台上發表演說，而在演奏國歌的環節時，梅蘭妮亞居然當場「肘擊」身旁的川普，原來是川普沒將右手放在心上致敬，而梅蘭妮亞只好趕緊提醒他，以免讓他又陷過去沒致敬的「不愛國」風波。
這次是白宮第139屆的復活節滾彩活動，儘管人數比去年前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)所舉辦規模小一些，不過還是熱鬧非凡，川普也在活動上喊話：「我們的國家將達到前所未有的強大、美好，而我們正在軌道上」，另外，他也就最近美國和北韓緊張的局勢表示，北韓要「乖一點」，而稍後梅蘭妮亞也在草坪上念故事「動物派對」給小朋友聽，內容寓意「我們看起來不一樣，但其實我們都一樣」。
而這次川普被梅蘭提醒的畫面也在網路上瘋傳，網友紛紛表示，「美國第一還是最重要的」、「總統應該要多注意國歌響起的時候」，也有人稱讚梅蘭妮亞「眼明手快」，但也有人表示，有沒有把手放在心上，這沒什麼大不了的。
其實過去美國總統敬禮的方式多會被拿來和表達「愛國」的決心做聯想，因此時常引來爭議，川普就曾在2014年時批評前總統歐巴馬(Barack Obama)手持咖啡杯向士兵敬禮。而川普也在2015年底總統候選人的辯論會前演唱國歌時，被網友截圖痛批「怎麼可以不向國歌致敬」，但其實他只是比其他候選人較晚將手放到心上而已。
(中時電子報)
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