MLB》經典賽後又一傷兵 遊騎兵戴生進10天DL

戴生「狂爆不止」，遊騎兵宣布把他移進10天傷兵名單。(美聯社資料照)

戴生(Sam Dyson)去年接任遊騎兵終結者斬獲38救援，還榮膺美國隊經典賽國手，未料大賽結束後，他竟宛如武功盡失，4次救援機會全搞砸，自責分率高達27.00，如今遊騎兵總算找到問題了？美媒18日報導，球團宣布他因右手挫傷，將把他移到10天傷兵名單，終結者由M.布許(Matt Bush)接手。

戴生本季出賽6場，僅2場無救援機會時沒失分，4.1局被敲14安，其中包括2發全壘打，繳出淒慘的0勝3敗戰績，完全失去上季的制宰力。然而，他對表現失望且不滿的同時，卻似乎也不清楚問題何在，「我對球路很有信心，也感覺有投出想要的球路。我取得不少滾地球，卻沒辦法取得出局數、守住勝利。」

據《theScore》沙爾基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)報導，遊騎兵雖宣布戴生右手挫傷休兵，但並未透露傷勢出現的時間點。不過戴生進到傷兵名單，或許和經典賽脫不了關係，畢竟上季他力投73場球，沒經過充足休息就又出戰經典賽，且登板5場、投6局，更是美國隊陣中後援投手最多，勢必累積不少疲勞。

戴生進到傷兵名單後，遊騎兵終結者由布許暫代，同時從3A升上被視為「休息室毒瘤」的奇拉(Keone Kela)遞補空缺。而戴生也是繼大都會魯戈(Seth Lugo)、光芒史麥利(Drew Smyly)後，大聯盟第3名打完經典賽受傷的投手。

(中時電子報)