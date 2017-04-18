毒蟲相約路邊交易 遭警查獲

高市仁武分局接獲線報，有人進行毒品交易，火速趕往現場，逮到38歲謝姓男子，起獲一級毒品海洛因，重0.99公克。警訊後，今(18)依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，日前接獲線報大樹區某街道有人販毒，與人相約毒品交易，到場時，發現一名男子穿戴全罩式安全帽站在路邊等人，趨前盤查時，男子竟還搞不清楚狀況，誤以為便衣警察是跟他接洽買毒的人，員警大喊他的名字，一把將他的手上銬，才恍然大悟遭查緝。

警方說，被逮的謝男是遭列管毒品治安人口，他自知插翅難逃，遂主動交付藏在牛仔褲內的海洛因毒品，全案依毒品罪嫌送辦，並持續追查毒品來源。

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(中時)