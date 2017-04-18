涉勾結房仲詐貸近億 合庫3行員交保
合作金庫爆詐貸醜聞！南京西路分行經辦人員賴建誠，涉嫌勾結陳姓房仲業者，協助以人頭對保、高估擔保品，藉此詐貸近1億元，事後每筆貸款收受2至5萬元不等賄款，並接受喝花酒等招待。台北地檢署昨漏夜複訊後，今日凌晨依違反銀行法背信罪嫌，命賴男、合庫經理李深淵、襄理黃文焱各以30萬元交保候傳。
賴建誠涉嫌勾結的陳姓房仲昨未到案，檢調傳訊充作貸款人頭的陳男王姓女友，但王女否認知情，訊後請回；檢調也傳訊賴男的頂頭上司李深淵、黃文焱，兩人也推稱不知，但檢察官訊後將兩人改列被告。
檢調查出，陳姓仲介以房屋仲介為業，但看中有投資潛力的標的時，則會以投資客身分先行購屋，為減少自備款的資金需求，2010年起找上擔任貸款授信的賴建誠。雙方合謀由陳男提供人頭，賴男負責灌水擔保品房地價值，藉此取得更多銀行貸款。
2010年11月至2011年間，賴建誠至少經手5筆由陳姓房仲提出的貸款案，明知陳男以人頭充當貸款人，還協助高估擔保品價值，違反內部審查規定放水核貸，助陳男詐貸1億元。陳男為感謝賴男相助，每次事成後給予2到5萬元不等回扣，甚至帶賴男喝花酒。
陳姓房仲原先都有按規定給付利息，但終因周轉不靈而欠款。合庫原打算拿抵押品抵債，沒想到人頭翻臉不認人，否認出面貸款，導致合庫無法取得房地拍賣，損失高達3000萬元，深入追查發現有異的貸款全來自賴建誠，因而主動舉報。
檢調初步清查，賴建誠藉此收取賄賂達25萬元，且接受飲宴、喝花酒等招待，為釐清賴男是否能隻手遮天，將深入調查合庫放款過程，是否有其他涉及不法。
(中時)
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