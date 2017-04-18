奇蹟！撞上堆高機轉360度人無恙

快遞機車撞上堆高機，連人帶車在空中翻轉360度後落地，快遞員幸運逃過死劫 。（許素惠翻攝）

肇事堆高機與機車。（許素惠翻攝）

肇事堆高機兩支鐵已伸到機車道。（許素惠 攝）

機車撞上堆高機竟翻轉360度。（影音來源/youtube帳號:中時電子報）

機車撞堆高機翻轉，竟無大礙。（影音來源/youtube帳號:中時電子報）

一快遞員昨送貨行經斗南台一線路段，正好一輛堆高機要過馬路，前面的兩支鐵架已伸到機車道上，快遞員直衝撞上， 機車連人在空中翻轉360度，奇蹟式地未受重傷。

警方調查，快遞員之所以能逃過死劫的關鍵原因在於有戴安全帽，由於堆高機不能上路，警方對堆高機操作員開出罰單，將受罰3000至9000元。

(中時)