「有璽藝術空間」首展

藝術界的春雷響起！

充滿了旺盛的企圖心，懷抱著美學教育理想的「有璽藝術空間」，將於今年四月二十日推出自年初成立以來的第一檔展覽。

參與此次主題為「我們ㄧ起做自己」的首展，包括有藝術界各領域的大老級藝術家黃才郎，劉永仁，薄茵萍，楊世芝，洪麗芬，王紀凡。

大頭菜，黃才郎創作，全台唯一擔任過北美館, 國美館, 及高美館的館長/圖:璽藝術空間提供

黃才郎歷任台北，台中，高雄三所美術館館長，由於長期服務公職，藝術界鮮少看到其作品。這次應「有璽藝術空間」幕後催生者薄茵萍之盛情邀約，展出大小八件作品，其中包括新近完成的ㄧ件速寫，在這些作品中，看到了黃館長的才情。

銀球戒指 洪麗芬創作/圖:璽藝術空間提供

洪麗芬在時尚與服裝界已是舉足輕重，這次她以跨領域的心動，創作了百般繞指柔的鋼絲作品「思路ㄧ，二，三」，以及鋼筋作品「雕塑建築的縮影」，令人驚艷。

走出去走回來 薄茵萍創作/圖:璽藝術空間提供

薄茵萍近年的作品，與往年的批判性相較，益顯平和溫潤。作品中蘊含著「圓」---圓迴，圓融。例如：不鏽鋼作品「走出去，走回來」，木作品「回」。值得ㄧ看再看，細看細思。

呼吸競渡 劉永仁創作/圖:璽藝術空間提供

劉永仁以呼吸概念為主軸，藉由非具象非抽象的符號與色塊，表達深入探索呼吸的心得。觀者感受到似微觀又似宏觀的結構，色彩背後的思想追尋。

生長 楊世芝創作/圖:璽藝術空間提供

楊世芝的作品以水墨筆觸，切割，裁剪，拼貼，轉擬，任憑當下的「感覺」游走在畫面上，重組，建構，反覆嚐試，找出視覺的整體平衡，最終出現泱然大器的圓滿空間。

附屬表層的結構 王紀凡創作/圖:璽藝術空間提供

兼具建築師背景的王紀凡，細膩持ㄧ的小提琴鉛筆描繪，在靜謐中觸動人心。這次並展出雕塑作品「剖面體」，簡約的造型，亮麗的色彩，讓人耳目ㄧ新。

「我們ㄧ起做自己」展期自4月20日到6月4日，「有璽藝術空間」位於台北市松山區三民路136巷26號ㄧ樓，開放時間：週二到週日11:00—18:00, 開幕茶會4月23日下午三點。

(中時電子報)