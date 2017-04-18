美國公民尋求政治庇護 張小月：不需特別處理

陸委會主委張小月。（報系資料照 劉宗龍攝）

政治庇護潮來襲？繼大陸異議人士張向忠來台旅遊「跳機」尋求庇護，傳昨日有一位美國公民徐達輝也帶一家四口到陸委會尋求政治庇護。對此，陸委會主委張小月今天(18)上午表示，這位徐先生有美國護照，他進出台灣多次，他的自由旅行、人身安全，都沒有任何問題。「因為他是美國人，有美國公民證，基本上並不構成所謂需要特別處理的要件。」

此外，張向忠昨晚請人權團體轉交政治庇護文件給陸委會一事，張小月表示，目前此案由移民署在處理，會根據申請書內容，釐清事實，再進一步處理。陸委會已根據兩岸旅遊協定通報對岸，將來處理的結果也會通報對岸。

由陸委會主辦的「兩岸交流30周年－台商張老師回顧暨展望座談會」18日上午在台北舉行，陸委會主委張小月出席致詞並授證。

關於張向忠昨晚被移民署帶走，並將政治庇護一些文件交給人權團體，轉送交陸委會。張小月會前受訪時表示，昨晚我們找到了張向忠，目前此案由移民署在處理，我們要先了解事實狀況，根據申請書的內容，釐清事實，才有辦法進一步處理。陸委會已根據兩岸旅遊協定通報對岸，將來處理的結果也會通報對岸。

張小月說，現在很多事實我們還不了解，必須從他提出的申請書、證件，來了解事實狀況。

有媒體提問，有一位徐達輝先生昨日也帶一家四口到陸委會尋求政治庇護，是否會跟張案一起審理？

對此，張小月表示，這兩案作法是不一樣的，這位徐先生其實是有美國護照的，他進出台灣多次，他的自由旅行、人身安全，都沒有任何問題。「因為他是美國人，有美國公民證，基本上並不構成所謂需要特別處理的要件。」

此外，張小月在座談會致詞時表示，這30年來，兩岸關係有高有低、有起有落，但大致來看，仍相當有成績，不再是尖銳對抗。台商也對大陸經濟騰飛做出很大貢獻，不過大陸目前土地、勞工薪資貴得嚇人，技術、資金都不再是問題，也開始在轉型，「我們的台商面臨新挑戰，我們要看不同產業，或者回到台灣，或者是到新南向國家。」

她說，「再次感謝台商張老師，跟我們陸委會、海基會、經濟部等竭力為台商服務，風雨見真情，感謝各位！」

(中時)