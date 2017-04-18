張向忠尋政治庇護 張小月：收到文件釐清中
大陸遊客張向忠近日來台跟團旅遊卻跳機脫團，並對外表示要向台灣尋求政治庇護；張17日晚已被移民署帶走，陸委會主委張小月18日上午表示，目前已收到張提出的政治庇護相關文件，必須釐清並認定事實才能進一步處理。
張小月今早參加「台商張老師回顧暨展望座談會」前受訪表示，政府昨晚已找到張向忠，目前交由移民署處理，至於他提出的政治庇護訴求，政府會先了解事實狀況，並就他所提出的申請書以及文件內容做一釐清並認定事實，才有辦法進一步處理；張小月說，由於張向忠來台旅遊第二天即脫團，根據兩岸旅遊協議，台灣方面已通報對岸，將來處理結果也會通報對岸。
媒體問到若未來遣返張向忠恐對其安全有影響？張小月僅回應，目前陸委會對於很多事實仍不理解，未來會先去了解其提交文件內容，再做認定。
目前傳出另有一名徐達輝先生帶一家四口向台灣尋求政治庇護，是否會與張向忠一起審理？張小月說，徐達輝先生有美國護照，也進出台灣好幾次，人身安全無虞，且擁有美國公民證，出入自由，因此並不構成需要特別處理的要件。
(旺報)
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