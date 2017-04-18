痛感大於快感！行房高潮他感覺遭雷劈
房事來到高潮，痛感卻大於快感！一名45歲男子，日前在和太太行房到要射精時，後腦杓到太陽穴間，卻突然像「被雷劈」，劇痛持續數小時，緊急就醫確診「原發性雷擊頭痛」。醫師提醒，除此之外，「腦血管瘤爆裂」也會引發雷擊性頭痛，若未及時治療，再發恐有生命危險。
收治該病例的書田診所腦神經內科主任黃啟訓表示，統計顯示，性交頭痛在所有頭痛病人中佔1.3％，男女比例約3：1，當中約有萬分之5會以「雷擊」方式呈現，好發年齡為20~25歲和35~45歲。
上述男子在頭痛後2天才前來就醫，經檢查排除腦血管瘤、腦出血、動靜脈栓塞後，確診為「原發性雷擊頭痛」；黃啟訓解釋，該疾病發生原因不明，主因是和遺傳有關，在性交高潮、洗澡、運動、搬重物時，可能因交感神經傳導物質急遽升高，造成血管異常收縮所致。他說，該疾病可透過藥物治療，但若不管他、讓他反覆發作，不僅生活品質會大受影響，血管重複的異常收縮也恐引發中風。
除了原發性，「腦血管瘤爆裂」也是性交雷擊頭痛的另一個發生原因；黃啟訓說，這類型患者「第一次是警告，第二次可能就喪命」，故務必及時就醫治療。他強調，東方人觀念較保守，行房出現不適常羞於就醫，但由於民眾自己不知道雷擊頭痛的成因，為了生命安全，務必及時就醫檢查。
(中時)
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