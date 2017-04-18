重振戰後雄風 日本冀望首架國產客機MRJ
日本三菱重工業公司自製研發的首架噴射客機(Mitsubishi Regional Jet)雖然已經5次延誤交付時間，同時也因為成本增加，讓股東和客戶對它的信心大減，但是日本政府卻直言不會這麼看待，指出這架國產飛機的主要任務不是賺錢，而是期待它能振奮自二戰以來萎靡的航空工業。
據《路透社》(Reuters)報導，可載客90 人次的日本首架自製客機，在2013年首次試飛成功以後，已經連續5次推遲它的交付時間，最新的交貨日期預計在2020年，為了與它的競爭對手巴西航工（Embraer SA）加拿大龐巴迪（Bombardier Inc）一較高下，爭奪區域性噴射客機的市場，三菱重工將致力創新研發，迎頭趕上。
報導指出，其實日本政府的主要目標並非放在首架國產飛機就能帶來高額利潤，相對的，三菱重工業公司可以說自1974年YS-11停產以後，重新投入飛機製造產業的首家公司，面對日本航空製造業近半個世紀的停擺，首架MRJ可以說是背負著50年來日本航空產官學各界的夢想前進。
因此，與其說這是一個賺錢或賠錢的簡單問題，不如說從長遠來看，更重要的是，這是整個日本航空工業的基礎。畢竟自二戰結束以來，或說1974年YS-11停飛以後，MRJ的出現可以說是整個日本飛機製造領域中，首次大型計劃的起點。因為根據日本經濟產業省文件指出，MRJ其實是延伸至2060年三階段計畫中的首部曲而已。顯見日本對於生產飛機這件事情，真的是以夢想的規格在看待。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。