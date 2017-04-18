重振戰後雄風 日本冀望首架國產客機MRJ

三菱重工自製研發的首架噴射客機(Mitsubishi Regional Jet)於2015年11月在名古屋機場試飛成功。(圖/美聯社)

三菱重工自製研發的首架噴射客機(Mitsubishi Regional Jet)在日本豐山生產基地。(圖/美聯社)

三菱重工自製研發的首架噴射客機(Mitsubishi Regional Jet)在日本豐山生產基地。(圖/美聯社)

日本三菱重工業公司自製研發的首架噴射客機(Mitsubishi Regional Jet)雖然已經5次延誤交付時間，同時也因為成本增加，讓股東和客戶對它的信心大減，但是日本政府卻直言不會這麼看待，指出這架國產飛機的主要任務不是賺錢，而是期待它能振奮自二戰以來萎靡的航空工業。

據《路透社》(Reuters)報導，可載客90 人次的日本首架自製客機，在2013年首次試飛成功以後，已經連續5次推遲它的交付時間，最新的交貨日期預計在2020年，為了與它的競爭對手巴西航工（Embraer SA）加拿大龐巴迪（Bombardier Inc）一較高下，爭奪區域性噴射客機的市場，三菱重工將致力創新研發，迎頭趕上。

報導指出，其實日本政府的主要目標並非放在首架國產飛機就能帶來高額利潤，相對的，三菱重工業公司可以說自1974年YS-11停產以後，重新投入飛機製造產業的首家公司，面對日本航空製造業近半個世紀的停擺，首架MRJ可以說是背負著50年來日本航空產官學各界的夢想前進。

因此，與其說這是一個賺錢或賠錢的簡單問題，不如說從長遠來看，更重要的是，這是整個日本航空工業的基礎。畢竟自二戰結束以來，或說1974年YS-11停飛以後，MRJ的出現可以說是整個日本飛機製造領域中，首次大型計劃的起點。因為根據日本經濟產業省文件指出，MRJ其實是延伸至2060年三階段計畫中的首部曲而已。顯見日本對於生產飛機這件事情，真的是以夢想的規格在看待。

(中時電子報)