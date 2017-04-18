推動食農教育 野創盃烘焙競賽起跑

全教總、喜願小麥契作農友團及聯華實業公司，宣布「2017台灣小麥麵粉野創盃創業烘焙競賽」起跑。（林志成攝）

為推動台灣在地食農教育，全國教師工會總聯合會、喜願小麥契作農友團及聯華實業公司，舉行「2017台灣小麥麵粉野創盃創業烘焙競賽」，最高獎金2萬元，有興趣的高中職或大專生可以前來大顯身手。

2011年，「喜願小麥契作農友團」與聯華實業股份有限公司、全教總共同合作，在全國各級學校推動「咱糧學堂」課程，形成一場大規模、罕見的食育教育扎根改革運動。

2016年，「咱糧學堂」有180多所學校參與，累計6年來，共有565所學校參與，為台灣在地農糧教育注入一股強大的動能。不過「喜願小麥契作農友團」發現，「咱糧學堂」參與學校，最多的是小學、國中次之、高中職及大學僅1、2所。

為鼓勵高中職及大專生參與食農教育，「喜願小麥契作農友團」與聯華實業公司連袂邀請中華穀類食品工業技術研究所、全教總、僑光科大餐旅管理學系、育秀教育基金會等團體合作，去年首度辦理「台灣小麥麵粉野創盃創意烘焙競賽」，今年邁入第二屆。

報名參賽者均可獲得「喜願小麥契作農友團」免費提供的3種麵粉為食材，其係以「友善環境」（不使用除草劑、化學農藥、化肥、不毒鳥）方式種植的台灣小麥，經由聯華麵粉所碾製而成之「喜願白海豚麵粉」、「喜願全麥麵粉」與「新高山台灣小麥麵粉（100％無配粉）」。

今年競賽4月20日至5月15日受理報名，5月15日至6月15日書面審查，6月30日公布初審結果，8月26日進行現場決賽，最高獎金2萬元。

(中時)