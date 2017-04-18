MLB》陳偉殷明戰水手 小心重炮克魯茲

陳偉殷明踢館水手隊先發出賽。（美聯社資料照）

馬林魚左投陳偉殷前役對大都會隊，3局失掉6分提前退場，19日本季第3場先發，客場迎戰水手隊，將對壘右投蓋耶多(Yovani Gallardo)，陳偉殷勢必得擺脫前役先發陰霾，力拚本季第2勝。

陳偉殷前次先發遭大都會隊狙擊，3局失6分且被連被轟2支全壘打，讓陳偉殷難得在場上有激烈情緒，投手丘怒吼、踢壘包動作，先發3局也是他自2016年6月對洛磯隊先發2.3局後最短先發。

陳偉殷生涯先發對決水手隊8場，奪3勝3負，水手隊開季5勝8負暫居美西第4，近期主場拉出3連勝，去年43轟美聯全壘打榜高居第2的強打克魯茲(Nelson Cruz)扮演關鍵，連續6場有安打表現包括1轟，近7場打擊率近4成，明星二壘手坎諾(Robinson Cano)對陳偉殷也有開轟紀錄。

水手先發蓋耶多本季至今先發兩場，同樣在調整狀態吞下1敗，前役對太空人隊投5局挨7安失4分，無關勝敗，自責分率來到6.3，不過陳偉殷隊友艾利斯(A.J. Ellis)打蓋耶多很有心得，10打數5安打，有5成打擊率，重炮史坦頓(Giancarlo Stanton)對蓋耶多也有3成打擊率。

(中時電子報)