軍事家：太平島遲早要丟 演習只是給國民交代
隨著南海局勢持續動盪，太平島年度射擊演習低調處理，縮小規模外，將一整套演習一分為三各自操演。根據《東網》評論，著名軍事評論員司馬成表示不管是國民黨還是民進黨政府，都知道太平島遲早要丟，但又不能主動交給解放軍，因此年度射擊演習低調處理是向國民有個交代的唯一選擇。
司馬成認為太平島「衛疆規復作戰」實兵演習中規中矩，這點動作是做給中國看的，就軍事角度來看，台灣對太平島不但無力防守，且早有心放棄。台灣導彈巡防艦在缺乏空中掩護下，趕不到南沙就先被越南空軍擺平，至於坦克登陸艦的防空能力更不用提。
司馬成直言台灣海軍最精銳的特種部隊、陸戰隊兩棲偵搜大隊，根本沒半點機會搶灘登陸。所以不管藍綠，都知道在強敵環顧、孤懸海外的太平島遲早要丟，但又無法主動交給解放軍，就把年度射擊演習低調處理，算是向國民有個交代的唯一選擇。且自前總統陳水扁將駐太平島精兵換成海巡署警備部隊，就只是象徵性表示主權。
另外，有傳言國防部向海巡署提出17項強化太平島防護的裝備採購建議，國防部作戰及計畫參謀次長室次長姜振中證實，大部分的建議都是防衛性、不是攻擊性武器。
(中時電子報)
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