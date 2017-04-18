推動「原生生態 適地適種」 教育基金會復育基地

群創教育基金會關注「土壤為生態之母」議題，2010年苗栗永和山水庫植樹千株，保育水庫水源地；同年，進行蕙蓀林場土石流區造林計劃，六年來種植一萬株以上咖啡樹及相思樹，監測土石流、土壤與水土保持專業研究。「今年基金會以『原生生態 適地適種』為主題」，群創教育基金會總幹事羅美君說，「從竹南、台南廠區著手原生生態復育，希望二年內推動台灣十個社區型原生生態基地復育計劃，拋磚引玉」。

有別於大型森林復育計劃，群創教育基金會以社區型原生生態復育為主，羅美君說，國人賞櫻、賞楓拔山涉水或出國，但我們期盼，與自然生態毗鄰而居，與花鳥森林為伍。基金會董事長段行建博士說，過去基金會關懷水庫保育、在土石流受災農地造林，我們發現，台灣低海拔地區生態破壞殆盡，市區被PM2.5空氣變得很糟，居住品質降低。群創認為經濟發展與環境生態是可以平衡共存的，我們希望從社區開始，透過植栽，找回原有生態之美，認養竹南科學園區是第一步，找回乾淨的空氣。

竹科科管局局長王永壯表示，竹南頂埔里百年前是甘蔗田，一甲子前是台糖畜牧研究所，86年核定為科學園區。很高興群創光電與群創教育基金會主動認養竹南公3公園。竹南屬濱海區，受海風影響，屬海洋型氣候，相較竹科其它生態基地來說，樹木長的不高、也不茂密。王局長期待群創教育基金會結合植物生態專家，找出適合新竹、苗栗的原生種植物，帶來不一樣的原生生態景觀。

中華大學景觀建築系系主任陳有祺教授指出，群創教育基金會能以「適地適種」為前題是非常正確的。台灣植樹活動非常多，但在都會區綠意盎然的生態公園不多見，主因是每個生態圈的空氣土壤水的條件不一， 許多行道樹計劃為了能快速綠化，選擇大株、外來種進行植栽，未能了解土壤品質與植栽媒合度，存活率相對不高。陳教授說，公3公園土壤是來自蓋廠時留下的爛泥巴，土質偏黏，排水性差，部份土壤需先施肥改良後進行植栽。此外該園區屬濱海區，面對東北季風的樹木可選擇矮灌木與藤類的原生種，可多選小株樹苗開始種起，適應竹南風大、土壤貧瘠之地，才能適地適種生存下來。

羅美君表示，公3公園規劃原生植物區，主要種植苗栗、新竹淺山地區台灣原生種，以及珍稀瀕危植物。此外，苗栗為台灣班蝶、鳳蝶棲息繁殖地之一，特別規劃食草植物區、蜜源植物區，作為蝶類生育基地，期許為台灣生態保育盡一份心力。

中華大學陳有祺教授說，群創很用心規劃公3公園，除了保留原有物種，增加新竹淺山區台灣原生種，以及特有珍稀物種，新舊植栽的數種經過一段時間會有「演替」效應，激盪出適合竹南基地的生態環境。值得一提的是，竹南山多平原少，有「山城」之稱，丘陵蘊育苗栗的人文與農業，500公尺以下丘陵綿綿不絕。這次公3公園巧妙運用原有的小山丘，特別疊高50~80公分，呈現苗栗丘陵之美，希望呼籲大家重視苗栗丘陵森林保育的重要性。

羅美君表示，我們相信每一個原生生態基地都有它的生態風貌與故事，基金會邀請大家一起加入復育原生生態計劃，徵求社區型 0.5公頃以下基地，免費開放社區民眾休憩，基金會將結合土壤/生態/植物/景觀專家，提供原生生態評估建議與第一筆復育經費，對於復育計劃有熱情，且能持續維護的非營利社區團體報名

(工商)