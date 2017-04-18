八田與一銅像事件 林佳龍：文化應是加法
台南烏山頭水庫八田與一銅像遭破壞引發各界關注！台中市長林佳龍表示，多元文化應抱持「加法」態度，多一個文化元素，社會就更豐富。若陷入政治紛爭，將是惡性循環。台中州廳、市役所、火車站等建築設計都來自日治時期，都是多元文化的寶貴資產。期盼社會展現包容性、多元化及人情味，這才是台灣最美麗、最吸引人的地方。
市長林佳龍18日在台中巧聖仙師文化祭記者會會後接受媒體訪問時說，台灣發展過程中，有原住民、閩客漳泉、新移民等，都是社會的一部分。對於多元文化，應抱持「加法」的態度，多一個文化元素，社會就更豐富。對於曾經在這塊土地有過貢獻，所留下來的資產，都應當作台灣共同資產。
林佳龍指出，台中從鐵路縱貫線的開通，許多建築設計都在日治時期展開，包括台中州廳、市役所、火車站等，也有很多人參與其中，把這些當作多元文化的一部分，都是寶貴的資產，展現我們的包容性、多元化及人情味，這也是台灣最美麗、最吸引人的地方。
「彩虹之美在於多色並存，台灣之美在於多元共榮！」林佳龍呼籲應用這樣的態度來看待前人留下來的文化資產，加以保留與發揚；而非陷入政治紛爭，否則將是惡性循環。
(中時)
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