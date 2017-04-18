太陽花女王劉喬安賣淫稱賣酒 涉偽證判刑3月

「太陽花女王」劉喬安，3年前遭週刊踢爆是高檔援交妹。（資料照，周綾昀攝）

「太陽花女王」劉喬安，3年前遭週刊踢爆是高檔援交妹，劉女控告週刊報導涉嫌妨害名譽，出庭作證時聲稱是「賣酒」不是賣淫，被依偽證罪起訴，台北地方法院今(18)日審結，法官依偽證罪判本名劉依函的劉喬安有期徒刑3月。本案可上訴。因偽證罪是不能易科罰金的罪名，法官未諭知劉緩刑，未來判決確定，劉喬安要入監服刑。

《壹週刊》3年前報導本名劉喬安，在北市知名飯店援交，事後劉女出面反駁，聲稱只是單純賣酒，怒控週刊記者設局、涉嫌妨害名譽，《壹周刊》事後公布約出劉女的LINE對話、照片反擊，但劉女在北檢偵查時以證人身分出庭，仍說自己是去飯店賣酒而非賣淫，結果檢方認定劉女做偽證位法起訴。

劉喬安去年被控跨國媒介賣淫案，台北地院審理後，法官依兩個「圖利媒介性交」妨害風化罪，判她有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年。

(中時)