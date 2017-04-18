滯留上海機場9.5小時 吳淡如嘆：業者悶不吭聲

吳淡如滯留上海機場數小時 ，卻不見業者出面說明。(圖/吳淡如臉書)

台灣知名作家兼主持人吳淡如，為攻讀上海中歐國際工商學院EMBA課程，讓她當起空中飛人頻繁往返兩岸，不過昨天竟被滯留在機場近九個小時，直到凌晨三點才順利搭上班機返台。

吳淡如主持風格深受觀眾喜愛。(圖/本報系資料照)

吳淡如透露昨天下午5:30就抵達上海浦東機場，未料運氣不佳的她等到早上凌晨才有班機，而這段期間旅客全都在登機門口等待，焦急的心情全寫在臉上，不過過程中航空公司卻沒有任何人出面說明，讓她嘲諷「看起來悶不吭聲就『閃』得過，應該也是危機處理的法寶吧」，這也讓網友留言安慰「有準時起飛算你幸運」、「人在屋簷下…不得不低頭的FU」。

(中時電子報)