創歷史新高 滬股王茅台飆破400人民幣

知名的貴州茅台，於今日股價創下歷史新高，突破400元人民幣大關。（圖/中新社）

才於日前公布今年第一季營收數字的貴州茅台，於今日股價正式飆破400人民幣（約1,762.8台幣）大關，不僅穩坐上海A股股王寶座，股價比第二名的吉比特高出約115人民幣（約506.8台幣），總市值也正式突破5千億人民幣（約2.2兆台幣）。由於供不應求的緣故，讓第一季的銷售量比去年同期增27.34%，淨利亦成長13%，達到70億人民幣（約310.4億台幣）。

據大陸新浪財經網報導，已稱霸上海股市多時的貴州茅台，於今日（4/18）盤中創下歷史新高紀錄，股價正式飆破400人民幣（約1,762.8台幣）大關，公司總市值也突破5千億人民幣（約2.2兆台幣）。受到大陸國內市場消費與收藏需求大增影響，經多道工法與漫長時間製成，一罐53度的普通茅台酒，市場價已喊到1千元人民幣（約4,495台幣）的價格，若是陳年或特供等級，則價格至少在2萬人民幣（約89,891台幣）以上。飆漲的價格和需求，也讓貴州茅台的市值擊敗壓擁有約翰走路（Johnny Walker）等品牌的全球酒王帝亞吉歐（Diageo），躍居為全球烈酒王企業。

於上海掛牌上市的貴州茅台，於今日突破400元人民幣歷史新高。（圖/新浪財經網）

貴州茅台展出毛澤東120歲誕辰紀念酒。（圖/中新社）

以高粱為主原料、在貴州省茅台鎮生產的大陸名酒茅台，前身是中國貴州茅台酒廠，1997年改制為集團，並在2001年於上海證交所掛牌上市。從大陸解放之初，茅台酒就成為毛澤東等政治高層與解放軍將領的喜愛，並因此成為從中央到地方各級單位的宴會用酒，也讓這罐整體釀造期需要5年的時間，再經過兩次投料、九次蒸餾、八次發酵、七次取酒等多道工法完成的茅台，成為當前大陸市場上最搶手的白酒。

但人紅是非多，在茅台酒風光的同時，市場上開始有不少投資人和律師質疑，貴州茅台有隱藏獲利，產生不合理獲利的嫌疑，恐造成投資人的誤判並造成損失。但也有專家樂觀評估，茅台若願意「提高價格抑制供給量」，維持整體市場穩定，股價有機會飆破600人民幣（約2,644台幣）大關。

(中時電子報)