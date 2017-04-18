刀片拒馬防警消陳抗 議會國民黨團諷英全政府要殺匪

台北市議會國民黨團痛斥以刀片拒馬對付退休警消太誇張。(王超群攝)

立法院19日將審查「公務人員退休撫卹草案」，監督年金改革行動聯盟發出18日夜宿圍城動員令，包圍立法院抗議，防止民眾翻牆進入立法院，警方搬來大批拒馬、蛇籠，層層包圍立法院。（陳怡誠攝）

329退休警消聯盟預定上街頭抗議，立法院周邊目前刀片拒馬圍繞5層，台北市議會國民黨團18日開記者會痛批英全政府此舉是以殺敵人的陣仗，不對等地對付過去最服從的警消人員，要求立即撤除刀片拒馬。北市退休警消協會理事長陳合良強調，政府動用台中以北3000警力不對等應對約4000人的陳抗，是獨裁政府、一意孤行。

台北市議會國民黨黨團書記者陳永德痛斥北市府警察局反應過當，違反比例原則，嚴正要求北市府警察局往後處理群眾活動時，不得使用具強大殺傷力之「南非刀片」鐵絲網；厲耿桂芳則說，這種南非刀片不但易傷警傷民，且傷口靡爛非常可怕。

吳世正要求比照太陽花，讓陳抗的退休警消進入立法院23天表達訴求；李新嘲諷政府的陣仗是要「殺共匪」。李新說，事件在北市，市長柯文哲不能沒有聲音；徐弘庭則強調，主張廢集遊會的民進黨卻逼警消上街頭，他要求柯文哲說明接到什麼情資或收到中央什麼指令，讓市府如此配置警力和拒馬蛇籠。汪志冰表示，看到立法院外的蛇籠規模，以為台灣發生恐攻。

國民黨黨團表示，今年329軍公教團體遊行抗議，參與群眾不過4000人，北市府警察局卻動員1600名警力，平均1位警察盯1.875名民眾；陳合良則稱，政府動用保一到保七警力，台中以北動員3000以上警力，嚴重違反比例原則，處置反應過當，令警消人員深感不滿。

國民黨黨團指出，在行政院忠孝東路側牆布置5道封鎖線，紅色拒馬、安裝地釘螺絲的固定式欄杆、尖銳殺傷力強之南非刀片鐵絲網、3米高的刺網拒馬及警察組成的人牆，如此嚴密防備，對曾經表達「讓我們人民可以上街頭表達言論自由和人權」的蔡英文總統來說，實在太諷刺。

國民黨黨團要求北市府警察局處理類似群眾遊行活動時，應拿捏好分寸，維安警力人數不能過當，且禁止使用具殺傷力之「南非刀片」鐵絲網，以減少可能造成意外傷害，讓警民關係回歸常態。

到場出席的還包括前考試院祕書長林水吉、前中正一分局長吳思陸、前中正二分局長呂馨寧等，後兩者是紅衫軍時代主要面對群眾的第一線警官。

(中時)