KN-17閃現 北韓研製新航母殺手

北韓15日在平壤舉太陽節大閱兵，展示了最先進的飛彈裝備。（圖/新華社）

北韓在15日太陽節大閱兵後一天，也就是美國副總統彭斯（Mike Pence）訪韓當天早上，再度試射飛彈，不過隨即爆炸。《紐約時報》（The New York Times）報導稱，這是美國情報單位網軍攻擊飛彈軟體與網路的結果。

報導同時指出，北韓根據前蘇聯時期飛彈研發的產品失敗率為13%，而它自製的版本失敗率更高達88%。

儘管飛彈試射失敗，但更為人關注的，就是根據美國官員研判，它是一款名為KN-17的類「飛毛腿」嶄新飛彈。

由於北韓4月5日與16日的試射，都在咸鏡南道新浦潛艇基地附近，據美國官員向福斯新聞（Fox News）透露，KN-17是單級液體燃料飛彈，甚至可能是反艦彈道飛彈（ASBM）。

外交家（The Diplomat）網的評論指出，北韓對單級液體燃料飛彈的發展相當有自信，KN-17的測試似乎已邁入測試可操縱性的最後階段。

而它最終發展的目標，可能是北韓版的東風-21D「航母殺手」飛彈。一般預料，北韓希望藉由「航母殺手」飛彈，來發展強有力的反介入╱區域拒止（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）能力。

另一方面，美韓研究所（US-Korea Institute）旗下網誌「北緯38度」（38 North）的軍備專家希林（John Schilling）指出，北韓16日試射的飛彈，可能是正在研發的新系統。

他指出，這款飛彈尚未研發妥當，平壤試射，是要找出推進與導引系統的相關問題。希林說，這款新飛彈已在15 日的平壤大閱兵中展示，當時是以舞水端（Musudan）中程彈道飛彈的運輸載具運送，但與舞水端的型號不同。

他指出，這是兩節式飛彈，有點像是KN─08洲際彈道飛彈的實體模型兩節版。既然北韓已將這款飛彈當成實際軍力來展示，當然會儘快測試。

(中時電子報)