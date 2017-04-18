2歲男童疑被虐死 狠母涉傷害致死遭收押

高市2歲男童16日遭21歲林姓母親持衣架施虐，送醫後恢復心跳，昏迷指數僅有3，但昨下午因傷勢過重，院方宣告身亡，死因是腦部蜘蛛膜下腔出血；檢方晚間完成男童相驗程序並偵訊涉林女，認為其涉嫌傷害致死罪重大，不僅該罪最輕本刑5年以上，且有反覆家暴行為，故當庭諭知逮捕，向法院聲請羈押，今凌晨2時30分法官審理後裁准將她羈押。

(中時)