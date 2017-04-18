全台唯一禮贈品「三合一」展覽 26日盛大登場

貿協副處長陳漢堂(左六)與參展廠商合影。(圖/張佩芬)

模特兒展示台東縣月桃做的帽子。(圖/張佩芬)

我國唯一的禮贈品「三合一」展覽採購平臺--「台北國際禮品暨文具展」、「台灣家用及家飾品展」及「台灣伴手禮名品展」，將於本月26至29日在台北世貿一館展出。展出內容包括禮贈品、品味居家、地方名特產伴手禮等數千項產品。今年有510家國內外廠商參展，使用近800個攤位，預計吸引全球40餘國、2萬多名國內外買主入場參觀採購。

外貿協會副處長黃漢堂介紹指出，為符合市場潮流，邁入第71屆的禮品展，展出內容包括新銳3C、原創送禮贈品等，今年特別新增「創意設計」、「戶外風格」、「文創新秀」等三大展區。而同期舉辦的「台灣家用及家飾品展」則展出餐廚衛浴、居家布置、樂活生活等商品。「台灣伴手禮名品展」則以臺灣本土特色產品為主，展出強調安心、健康、易攜帶、榮獲大獎的特色伴手禮。

主辦單位外貿協會今(18)日召開展前記者會，指出本次三合一展覽三大特點包括:「傳遞温馨」、「手作體驗」及「一次購足」。分述如下：

1、 順應現代人傳達友誼、深化感情、表達祝福的送禮需求，以更有温度的温馨禮品，傳遞滿滿的祝福與心意。例如藉陽光就會亮的十字架燈、會隨環境變顏色的情境燈源「吸色燈」等，皆反映出展覽主題「傳遞溫度」。

2、 今年首次設立「DIY手作體驗區」，讓現場來賓自己動手作，體會依自己的喜好製作產品的樂趣，體驗項目包括砌磚、風車、紙藝、馬賽克、皮雕、彩繪、拼圖等手感活動。

3、 一次購足全國各地的精選伴手禮，例如衛福部全國健康烘培大賽首獎蛋糕、國際認證製造廠的魚鬆禮盒、地方政府主題館所推出的米粉等在地精選伴手禮。

本次展覽除了三大特點外，展覽期間也將舉辦國際設計趨勢及通路開發研討會，由頂尖時尚講師剖析最新市場趨勢。此外展覽期間的活動還有創新工作坊、人氣商品票選、熱門產品發表會、限時特賣會、及每日消費滿額送，參觀者消費滿額即有機會抽中亞洲不限航點機票等活動。

今天搶先於記者會亮相的12家指標參展廠商產品，樣樣精彩。其中6家為禮品、家用品業者，包括「三和瓦窯」的「灶君小灶」，以引起思古悠情的復古磚瓦造型，除可體驗自己動手做的樂趣外，亦可用來加溫飲品，令人驚艷。而「愛心進」將生硬的工具鉗子，改以鹿角造型呈現，不僅實用性十足，也讓平常收藏於倉庫的蒙塵工具，成為活潑的擺設居家飾品。

而「豊舫」全國首創將各種服務、活動，轉換為體驗概念的禮物盒，也賦予贈禮品全新思維。還有「華惟」的吸色燈，將燈觸碰物體，輕按壓一下，就可將燈光顏色，轉換成物體顏色，增添生活趣味與意境，相當吸睛。另外，「遙逸」將旅行皮夾再升級，不用打開主夾層，方便拿取手機、感應卡，收納發票、收據等小物，讓旅行更俐落、率性。還有「紙妍」以臺灣種蝴蝶作為設計創意來源，透過天然植物材質，製成筆記本、書籤、鑰匙圈，非常適合贈送給國外友人，認識臺灣之美。

另外6家為伴手禮業者，強調天然、健康的各類伴手好禮，競相爭豔。包含「蛋捲奶奶」天然手作的蛋捲，以黃金南瓜、健康波菜、養生甜菜根、活力番茄四種新口味，呈現食材自然顏色，讓味蕾與視覺都有新感受。還有「展翔」展現超大個頭與黝黑顏色的近年養生熱品「黑蒜頭」，相當吸睛。此外，「白水芳華」的愛心釀製酒「天恩糙米酒」，讓人沉浸迷人酒香中。

「播種者休閒農業」以純淨土地所栽種甘蔗及米，所釀造的黑糖酵素，可協助新陳代謝，進行體內環保，是健康的好禮選擇。而「台東縣東海岸原住民社區合作社」帶來結合阿美族傳統編織工序與現代設計風格的月桃草帽，傳遞屬於阿美族的陣陣月桃香氣。另外還有「鹿嵿記茶莊」展示來自天然純淨臺東鹿野所栽種的紅烏龍，具產銷履歷，茶質厚重具熟果香，熱泡外，亦是冷泡茶的上選材料，是極佳的伴手好禮。

「台北國際禮品暨文具展」、「台灣家用及家飾品展」及「台灣伴手禮名品展」三合一展覽，自4月26日至29日上午10時至下午6時，於台北世貿一館舉行，歡迎踴躍參觀。更多展覽資訊，請上網查詢，禮品展：www.giftionery.net，伴手禮展：www.taiwansouvenir.net。

展出入場相關規定如下:

1. 展期4天，國內外業者4/26-29可憑兩張名片免費換證入場參觀。

2. 4/26-27一般民眾可購買禮品展與伴手禮展聯票，每張新臺幣150元。

3. 4/28-29伴手禮展開放民眾(含兒童)免費入場；禮品展需購票入場，每張新臺幣100元。

4. 展覽期間不開放12歲以下兒童入場參觀，僅伴手禮展於4/28-29，開放一般民眾(含兒童)入場。

(工商)