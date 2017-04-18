移民署證實 昨晚帶回張向忠調查

中國異議人士張向忠。（取自自由亞洲電台網站）

大陸異議人士張向忠參加旅行團抵台後「跳機」，對媒體表示要尋求政治庇護。移民署官員今天（18日）證實，已於昨天晚間8時許，在新北市新店地區找到張向忠，並帶回調查。

張向忠12日抵達台灣參加八天七夜的環島旅行團，預定19日離台，但卻在13日自行「跳機」脫團，導遊發現張向忠失蹤後立刻向交通部觀光局通報。

中央社報導，移民署官員證實，昨晚8時許已在新北市新店地區找到張向忠，並帶回調查。而陸委會主委張小月今天表示，已收到張提出的政治庇護相關文件，必須釐清並認定事實才能進一步處理。根據兩岸旅遊協議，我方已通報對岸，將來處理結果也會通報對岸。

(中時電子報)