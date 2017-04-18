「錢沾」超偏心 賴士葆：政府眼中只有綠民無藍民

新北市長朱立倫先前表示前瞻基礎建設計畫經費分配不均，遭政務委員張景森批評。(合成資料照)

行政院日前提出的「前瞻基礎建設計畫」爭議連連，由於預算分配偏重綠營縣市，被譏為「錢沾計畫」、「綠營綁樁」。國民黨立委賴士葆說，逾4千億的軌道預算編給綠營吃香喝辣，藍營幾無半項，政府的眼中根本只有綠民無藍民，並要大家緊盯著即將登場的年改大戲。

賴士葆在臉書上說，民進黨執政後不改在野心態，凡事政治化、鬥爭異己，先將退休軍公教污名化成「米蟲」，近日政務委員張景森為護航「錢沾計畫」，還以不堪言語飆罵朱立倫。賴士葆怒批，張景森以過去天龍國軌道建設投入經費是地鼠國3倍，替政府到綠營縣市的散財行動背書，但整個超過4千億的軌道預算，藍營在旁卻等無半項。

文章提及，政府眼中只有綠民沒有藍民，法律明訂公共建設須環境影響評估、可行性分析，但張景森、綠營大官根本把這些規定視如無物。高雄、台中等綠地沒有上述環評，照樣獲得政府的恩賜大餅，而朱立倫的三環三線明是蔡英文過去競選政見，卻仍被推翻。

賴士葆要民眾睜大眼睛看即將登場的年改大戲，「這個政府一方面口口聲聲說政府沒錢所以要砍軍公教退休金，另一方面卻要用子孫錢來替綠營綁樁，是可忍孰不可忍」？

(中時電子報)