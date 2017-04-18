張小月：兩岸交流三十年有起有落 正面成績多

行政院大陸委員會主委張小月（圖）。(中央社)

陸委會主委張小月18日上午表示，今年是兩岸交流30週年，非常值得紀念，在冷戰時期，兩岸關係是「有你就沒有我，有我就沒有你」的尖銳敵對，到解嚴後開放老兵探親、觀光旅遊到赴陸經商，兩岸交流可說有起有落，相較過去敵對狀態，現在已有非常正面的成績。

張小月18日參加「台商張老師回顧暨展望座談會」，她在致詞時表示，今年是兩岸交流30週年，回顧過去，從最開始冷戰時期，兩岸關係是「有你就沒有我，有我就沒有你」，不能想像有任何來往，當時連寄一封信到大陸都會被認為懷疑是通匪；但從解嚴到今日，兩岸開放老兵探親、觀光旅遊、赴陸經商，兩岸交流起起伏伏，但總體來說已有非常正面的成績，不如過去敵對尖銳。

張小月說，過去30年大陸發展非常快，早期大陸有今日經濟成就，台商扮演重要角色，當時兩岸是互補的情況，但現在大陸經濟已進入新常態，每年有6.5％的經濟成長就已不錯。

「因此台商在大陸的經營面臨新挑戰」，張小月說，過去台灣有資金技術優勢，大陸提供相對便宜的勞力土地，但現在大陸土地貴、資金也已不是問題，台商面臨新挑戰，要產業轉型、回到台灣或是到新南向國家，更需要有台商張老師提供給他們專業建議。

張小月指出，台商張老師不論稅、法規甚至資遣勞工都可提供諮商，對台商非常有幫助，就像醫師對病人服務藥到病除，提供個別台商所需，是政府最堅強的後盾，她也強調「這場活動務必要公開，拜託媒體都要來」，讓台商張老師的奉獻付出廣為人知。

(旺報)