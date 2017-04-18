火燒車來不及逃生 駕駛成焦屍

廂型車自撞號誌桿燒成火海，男子成焦屍。（江詩筑攝）

苗栗縣通霄鎮台一線新埔段台鹽精鹽廠前方路口今天上午9點54分，發生一起箱型車自撞號誌桿，釀火燒車意外，一名男姓駕駛來不及逃出，被燒死在車內，整台車燒得焦黑，警方根據路上散落的證件，懷疑死者是住在通霄的63歲陳姓男子，但因死者幾乎燒成焦屍，身分需進一步採集DNA確認。

台鹽廠錢姓保全第一時間聽到碰撞聲響，衝出來看時，廂型車已陷入火海，他趕忙拿滅火器幫忙滅火並報警，但火勢過於猛烈，等到消防車抵達時，為時已晚。死者疑似因撞擊號誌桿，車頭嚴重凹陷，雙腿遭卡住難以逃生。

(中時)